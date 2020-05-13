МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российская Федерация в новом сельскохозяйственном году (длится с июля 2020 по июнь 2021года) может собрать 77 млн тонн пшеницы. Как пишет "Коммерсант", об таков прогноз Министерства сельского хозяйства США. Объем экспорта зерна из РФ оценивается в докладе американского ведомства в 35 млн тонн.

Из прогноза Минсельхоза США следует, что Россия может сохранить лидерство по поставкам пшеницы в мире.

Экспорт зерна из стран Евросоюза в новом сельхозгоду прогнозируется в 28,5 млн тонн, из США — 26 млн тонн.

Что касается мирового сбора пшеницы, то США прогнозирует в новом сельхозгоду 768,49 млн тонн против 764,32 млн тонн в текущем (с июля 2019 года по июнь 2020).

Издание пишет, что в то же время России угрожает засуха. Власти южных регионов страны уже начали беспокоиться из-за ее влияния на урожай. В частности, в Ставропольском крае хотят привлечь сельхозпроизводителей к финансированию искусственного увеличения осадков самолетами. На это может потребоваться до 100 млн рублей.