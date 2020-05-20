МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности заявил, что надо повышать стратегические задачи в агро-промышленном комплексе страны, наращивать конкурентоспособность сельского хозяйства.

Президент РФ назвал эту задачу ключевым параметром, "вокруг которого нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья".

"Мы продолжаем серию совещаний по ситуации в базовых, в опорных отраслях российской экономики. Сегодня вместе с руководителями компаний, деловых объединений предлагаю обсудить задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом, а также смежными секторами, которые тесно завязаны на АПК, — это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности, производство удобрений", — сказал Путин, открывая совещание.

Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, виды на урожай в этом году хорошие, заявил Путин.

"Сбор зерновых в России 6 лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай… Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций", — сказал Путин.

Он отметил, что у страны есть риски снижения доходов в АПК из-за пандемии коронавируса, важно в это время поддержать аграриев, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья.

Нельзя упускать из виду стратегические задачи в развитии агропромышленного комплекса, надо увеличивать конкурентоспособность продукции российского сельского хозяйства, считает глава государства.

"Конечно, как и во всех других секторах экономики, за решением острых текущих проблем нельзя упускать из виду и стратегические задачи. Необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты, продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране, так и за рубежом", — заявил Путин.

Сегодня в непростых условиях важно сохранить набранную динамику в агропромышленном комплексе, заявил он.

"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость операционных связей отрасли", — сказал Путин.

"Нужно надежно обеспечить собственный внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции", — добавил он.