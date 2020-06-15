МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Правительство России приняло план мероприятий по реализации новой доктрины продовольственной безопасности РФ, которую президент утвердил в январе, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

"Подписан план мероприятий по реализации положений новой доктрины продовольственной безопасности, президент утвердил её в конце января этого года. Мы разработали документ, который содержит целый комплекс решений для выполнения заложенных в доктрину задач", — сообщил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.