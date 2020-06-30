МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Проблемы логистики и сложности со сбытом препятствуют доступу продуктов, которые производят российские фермеры, на полки магазинов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности поручил правительству совместно с регионам рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Доклад по данному вопросу необходимо представить до 1 июля 2020 года.

Гендиректор холдинга "Росагромаркет" (реализует проект создания в РФ сети оптово-распределительных центров) Богдан Григорьев указывает, что Россия за последние годы очень сильно продвинулась с точки зрения объемов выпуска сельскохозяйственной продукции, чему помогла поддержка внутреннего производства. "Основной проблемой остается логистика и сбыт", — замечает он.

Проблема со сбытом фермерской продукции стали еще более заметной во время ограничений из-за коронавируса. Псковский фермер Анвар Зуфаров (сыроварня "Бебешкино") рассказывает, что в это время его предприятию не удалось реализовать свою продукцию, поскольку магазин фермы находился в торговом центре. "В него перестали ходить люди, и, хотя наш магазин и не закрыли, это опустило продажи практически до нуля", — говорит Зуфаров.

Согласно поручениям главы государства, в рамках мер по расширению сбыта фермерской продукции необходимо изучить вопрос организации региональных и межрегиональных фермерских ярмарок, нестационарной и развозной торговли с возможностью предоставления небольшим хозяйствам бесплатных торговых мест или субсидирования затрат на их предоставление.

"Нам, фермерам, надо обеспечить стационарные точки, погасить витрины, иметь витрины, холодильники", — говорит псковский фермер Зуфаров. Он хочет провести местный гастрономический фестиваль и уговаривает своих коллег продержаться и принять в нем участие. "Сначала думал на июль, потом — на август, но мне сказали, что, наверно он будет допущен только в режиме онлайн. А что это такое для гастрономического фестиваля?..", — сетует он.

Если говорить о доступе продукции фермерских хозяйств в магазины, то, по словам Григорьева, каждый отдельный фермер, в особенности — малые и средние, не имеют возможности попасть на полку розничных точек. "Для этого им необходимо стабильно выдавать качественный и постоянный объем продукции. Зачастую у отдельных фермеров такого объема не хватает", — объясняет гендиректор "Росагромаркета".

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

По мнению фермера Зуфарова, государству необходимо более активно поддерживать производителей сельскохозяйственной продукции, особенно местных. "Все-таки должен быть такой добрый патриотизм, ведь во всем мире то, что производится рядом, покупается с бОльшим удовольствием, чем произведенное подальше и подороже", — считает он.

Так, хорошим дополнительным каналом сбыта могли бы стать госзакупки. "Например, чтобы мы молочные продукты поставляли в ближайшие детсады или школы, пройдя надлежащую сертификацию. Такие вещи нам дают стабильный сбыт, а с другой стороны, про проблемы с качеством мы тоже сразу узнаем — там же и наши дети учатся", — говорит собеседник агентства.

Григорьев из "Росагромаркета" отмечает, что в России необходимо создавать инфраструктуру, которая помогла бы сельхозпроизводителям как в логистике своих товаров, так и в ее сбыте. "Они работают через большое количество посредников, но не от того, что очень это хотят, а потому что заниматься сбытом самостоятельно крайне тяжело", — добавляет он.

По его словам, действенным механизмом могло бы стать как более активное развитие сети ОРЦ, так и субсидирование производителей в части работы с распределительными центрами: субсидирование сбыта, затрат на транспорт, фасовки. Кроме того, стоит и далее стимулировать кооперацию. "Фермеры смогут аккумулировать продукцию от ряда производителей, и этого объема будет хватать для ритмичных поставок в сети", — указывает Григорьев.