СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — ПРАЙМ. Аграрии завершили уборочную кампанию ранних зерновых, собрав миллион тонн зерна, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Крымские хлеборобы собрали миллион тонн зерна и фактически завершили уборочную кампанию ранних зерновых культур", — написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, среднереспубликанский показатель урожайности составил 18,8 центнера с гектара.

"Хочу подчеркнуть, что для обеспечения потребностей крымчан необходимо порядка 300 тысяч тонн зерна. Наши аграрии собрали в три раза больше", — подчеркнул Аксенов.