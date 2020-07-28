МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Официальная статистика говорит о росте посевной площади как о факторе, прямо влияющем на сбор урожая, но засуха за Уралом и в Сибири внесла негативные коррективы в прогнозы урожая зерновых и пшеницы в РФ, сообщили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Согласно данным Росстата, опубликованным в пятницу, посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами в хозяйствах всех категорий в 2020 году оцениваются в 47,981 миллиона гектаров (46,66 миллиона гектаров годом ранее), в том числе под пшеницей — 29,421 миллиона гектаров против 28,092 миллиона гектаров в прошлом году.

"Общая площадь (яровых и озимых — ред.) в 29,4 миллиона гектаров — рекордная за постсоветское время", — говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон". "Площадь сева под пшеницей выросла по сравнению с 2019 годом на 1,3 миллиона гектаров до 29,4 миллиона гектаров, что выше большинства оценок на рынке. В ближайшее время "Совэкон" ожидает повышения прогнозов российского урожая, что будет давить на мировой рынок пшеницы", — говорится в обзоре.

Оценка самого "Совэкона" составляла 29,3 миллиона гектаров, последний публичный прогноз от начала июля, основанный на этой площади — 79,7 миллиона тонн пшеницы. Его планируется обновить на текущей неделе, а сами эксперты ожидают серии повышения оценок урожая пшеницы для России, не исключая, что цифры большинства прогнозистов, вероятно, вновь начнут приближаться к 80 миллионам тонн.

Между тем, в июле в связи с засухой в ряде регионов РФ (Омской, Челябинской, Астраханской, Новосибирской областей, Алтайского края) стал расти риск увеличения площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур. Эксперты считают, что эта ситуация может внести негативные коррективы, и понижают прогнозы сбора.

"Из-за чрезвычайных ситуаций и засушливых явлений прогнозируем еще большее снижение сбора по Сибири, частично это будет возмещено ростом прогноза по Центру и Поволжью, оценка уточнена по Югу. Урожай пшеницы оценивается в 77,1-77,6 миллиона тонн в сравнении с 77,8 миллиона тонн ранее. В целом валовой сбор может составить 123,5-124 миллиона тонн, по сравнению с оценкой от начала июля в 124,4 миллиона тонн", — сказал директор департамента стратегического маркетинга аналитического центра "Русагротранс" Игорь Павенский, уточнив, что прогнозы учитывают последние оценки Росстата.

Он считает, что снижение валового сбора по Сибири по сравнению с прошлым годом может составить 1,6-1,8 миллиона тонн, но по Центру сбор может вырасти на 4 миллиона тонн и более; по Приволжскому федеральному округу прирост получается еще более существенным, так как в прошлом году был провал (11,4 миллиона тонн), и в этом году аграрии могут собрать более 16 миллионов тонн.

В свою очередь гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько сообщил, что после статистики Росстата прогноз сбора пшеницы повышен до 78 миллионов тонн (был 76,5 миллиона тонн — ред.), в целом по зерновым — до 126 миллионов тонн. "ИКАР" заметно повысил прогноз сбора по центру, умеренно — по Югу и Поволжью, и если бы не ситуация с засухой в Сибири, прогноз был бы выше, добавил он.

Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в России в 2020 году на уровне порядка 122,5 миллиона тонн, сбор пшеницы может достичь 75 миллионов тонн.