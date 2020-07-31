МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московской биржи) 6 августа завершит товарные интервенции зерна в текущем году, говорится в сообщении НТБ.

"В соответствии с решением Минсельхоза России… и письмом агента (АО "Объединенная зерновая компания")… 6 августа 2020 года завершается реализация зерна федерального интервенционного фонда на биржевых торгах в рамках проведения товарных интервенций в 2020 году", — говорится в сообщении.

Последние торги в рамках товарных интервенций состоялись в пятницу, 31 июля. При этом на протяжении пяти торговых дней (с понедельника, 27 июля) зерно из интервенционного фонда не продавалось. Следующие торги состоятся 3 августа, затем — 4, 5 и 6 августа.

С 13 апреля из интервенционного фонда уже продано (без учета расторгнутых сделок) 1,609 миллиона тонн зерна на сумму 19,281 миллиарда рублей.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 24 июля составляет 377,7 тысячи тонн на сумму 3,813 миллиарда рублей.