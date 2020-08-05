МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложениями по дальнейшей реформе рыбохозяйственного комплекса России, пишет газета "Ведомости".

Так, РРПК в письме, о котором изданию сообщили источники, предлагает рассмотреть несколько предложений по реформе отрасли. Во-первых, компания обращает внимание, что выделенных инвестквот хватает на загрузку максимум 50% мощностей новых судов и заводов, которые строятся по этой программе. Необходимо увеличить эту цифру до 100%. При этом РРПК напоминает, что многие крупные компании в программе не участвуют и продолжают использовать устаревший флот. Это, например, "Океанрыбфлот", "Гидрострой", "Преображенская база тралового флота" и другие.

Во-вторых, нужно передать и оставшиеся 50% квот на крабов на такие же аукционы с инвестиционными обязательствами. И по такому же принципу перераспределить добычу креветок, трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов, пишет издание.

В-третьих, для стимулирования обновления флота надо разрешить вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне России лишь судами отечественного производства возрастом не старше 30 лет. Это, по мнению компании, позволит сформировать устойчивый график заказов на российских верфях, создать благоприятные условия для локализации производства ключевого общесудового и рыбоперерабатывающего оборудования. Правило должно начать действовать с 2034 года, что позволит предприятиям разработать проекты судов, разместить заказы и начать строительство.

По мнению РРПК, реализация предложений позволит построить в РФ масштабную индустрию по строительству и обслуживанию флота, снабжать рыбной продукцией под российским брендом приоритетные рынки сбыта, обеспечить высокий уровень продовольственной безопасности, пишет издание. Газета "Коммерсант" также со ссылкой на письмо компании отметила, что РРПК, кроме того, выступает за жесткие критерии применения режима единого сельхозналога и льготной ставки сбора за пользование ресурсами.

Получение письма подтвердила "Ведомостям" пресс-служба правительства, предложения РРПК сейчас рассматривают Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС. Каких-либо решений на этот счет не принималось, сообщил газете представитель правительства. Минпромторг поддерживает любые предложения, которые помогут дополнительно загрузить судостроителей, заявил представитель ведомства. Росрыболовство получило предложения и прорабатывает их, сообщил газете его представитель. В целом оно их не поддерживает и имеет "свое видение отрасли и этапов ее развития".