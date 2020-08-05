МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Взрыв в порту Бейрута в Ливане не затронул российских экспортеров зерна, однако его последствия могут иметь значение для отечественных компаний, сообщил РИА Новости председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Рядом с эпицентром взрыва находились также портовые зернохранилища.

"Это ужасная трагедия для народа Ливана и серьезная экономическая потеря для страны, напрямую угрожающая продовольственной безопасности Ливана. Через разрушенный терминал, по разным оценкам, проходило порядка 60% закупок зерна", — сказал Зернин.

"В моменте, российских экспортеров данное чрезвычайное событие практически не затронуло", — добавил собеседник агентства.

По его словам, для отечественных компаний скорее будут иметь значение последствия от катастрофы. "На фоне снижения прогнозов по урожаю наших соседей по Черноморскому региону, Россия имела возможность нарастить поставки в этом сезоне. Правительству Ливана необходимо срочно решать вопрос с логистикой, чтобы восстановить поставки зерна в страну", — пояснил Зернин.

По данным ФТС РФ, экспорт пшеницы и меслина из России в Ливан в 2019 году составил 404 тысячи тонн (1,3% в общем объеме поставок) — страна заняла 17-е место среди стран-импортеров российского зерна. Экспорт ячменя из РФ составил 86,5 тысячи тонн (2,2%, 8-е место). При этом в первом квартале 2020 года поставки российской пшеницы в Ливан упали в 8,5 раза к аналогичному периоду прошлого года — до 22,5 тысячи тонн.