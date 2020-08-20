МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Прошедшие в Европе засуха и наводнения обернулись для стран континента низкими урожаями пшеницы. Как отмечает Bloomberg, это может привести России на первое место по экспорту зерновых.

Сейчас Россия поставляет свое зерно более чем в 100 стран мира и занимает доминирующее положение на египетском рынке.

Как прогнозирует Министерство сельского хозяйства США, экспорт России в текущем сезоне вырастет на 10%.

РФ наращивает поставки пшеницы на традиционные рынки для экспортеров стран Евросоюза: из Европы зерно идет в Северную Африку и на Ближний Восток.

Австралия и Канада также планируют нарастить экспортные поставки зерна и извлечь выгоду из плохих погодных условий в странах ЕС. Так, власти Австралии в июне прогнозируют рост производства на 76% — до 26,7 миллиона тонн. Экспорт Канады прогнозируется на рекордном с начала 1990-х годов уровне.

При этом в России ситуация также неоднородная: из-за чрезвычайно жаркого лета в отдельных регионах полностью погибли посевы. Тяжелее всего ситуация сложилась в сибирских регионах и на Урале. Хотя в мае Минсельхоз США прогнозировал, что у России в 2020 году будет один из лучших урожаев в истории — свыше 77 миллионов тонн пшеницы.