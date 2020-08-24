МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Ростовской области Василием Голубевым выразил обеспокоенность тенденцией к сокращению сельхозпроизводства в южном регионе.

"Но вы знаете, на что обратил внимание? И в 2018, и в 2019 годах, да и в начале, в первом полугодии этого, сокращается сельхозпроизводство. Да, Ростовская область – это крупный промышленный регион, но это южный регион тоже, сельхозрегион, а на фоне такого солидного роста сельхозпроизводства в стране в целом почему-то в Ростовской области тенденция к сокращению сельхозпродукции, она меня беспокоит, и она продолжается, главным образом. Что происходит в этой сфере?" — сказал президент губернатору.

Голубев пообещал, что в 2020 году эта тенденция будет сломлена.

"Владимир Владимирович, вы знаете, я думаю, что в этом году мы эту тенденцию переломим", — ответил глава Ростовской области.

"Я думаю, что в этом году мы эту тенденцию переломим, прежде всего потому, что мы просели основательно [по производству] мяса [птицы], [по производству] яиц", — сказал Голубев, уточнив, что речь идет о компаниях "Евродон", "Донстар" и "Белая птица".

"Буквально в июне мы провели встречу с министром сельского хозяйства, пригласили наших потенциальных инвесторов, и в августе эти производства, по информации инвесторов, возобновляются", — отметил губернатор.

Он добавил, что "конечно, прошлый год не догоним по мясу, но то, что мы выйдем на производство в течение оставшегося времени, до конца года, это практически очевидно". Задача на следующий год, по его словам, выровнять ситуацию.

Путин попросил ростовского главу при необходимости сформулировать просьбы по поддержке сельхозотрасли в регионе.

"Я вас прошу внимательно на это посмотреть, и если нужна какая-то помощь, поддержка, вы, пожалуйста, сформулируйте эти просьбы", — сказал Путин.

Президент пообещал губернатору наградить селян, которые достигли хороших результатов на уборке ранних зерновых культур.

"У нас селяне прекрасно сработали по уборке ранних зерновых. 11 миллионов 681 тысяча при урожайности 35 центнеров с гектара. И что интересно, Владимир Владимирович, 95% продовольственного зерна. Никогда селяне не фиксировали такого качества", — сообщил в ходе встречи Голубев.

Руководитель области уточнил, что регион сейчас готовится к уборке поздних зерновых, масленичных культур и начал подготовку к осенне-полевым работам.

"Я видел ваше предложение наградить селян, которые достигли таких хороших результатов. Конечно, мы это сделаем. Я хочу их поздравить с этим результатом", — заявил Путин.

Президент в рамках встречи также обратил внимание на вопросы развития ветроэнергетики в регионе и попросил губернатора рассказать, как идет эта работа.

"Это, безусловно, позитивный момент с точки зрения развития энергетики региона и вообще создания условий для развития промышленности и сельского хозяйства", — добавил Путин.