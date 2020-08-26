МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российские аграрные компании приостановили переговоры с корпорацией Bayer о трансфере технологий в области селекции семян, пишет РБК со ссылкой на представителя Госкомиссии по испытанию и охране селекционных достижений.

Госсорткомиссия является подведомственной структурой Минсельхоза и занимается испытанием сортов растений для определения их полезных свойств и выдает патенты.

отечественные аграрии вели переговоры к международной корпорацией из-за прошедшей ранее крупной сделки на глобальном уровне.

Bayer является химико-фармацевтической группой (штаб-квартира в Германии), которая работает в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. Компанию ФАС в 2017 году обязала передать компаниям в России технологии в области селекции семян и цифрового земледелия. Это было условием одобрения службой сделки по покупке Bayer производителя генно-модифицированных семян и пестицидов Monsanto (США) за $66 млрд.

Для передачи технологий Bayer аграриям в РФ был создан специальный орган, который в октябре 2019 года отобрал семь частных селекционных компаний — получателей генетического материала от Bayer. Речь идет о семенах кукурузы, сои, рапса и пшеницы, из которых впоследствии можно вывести новые сорта и гибриды.

Сейчас в компаниях, которые подавали заявки на получение от Bayer технологий, обсуждают лицензионные соглашения. Российские аграрии теперь опасаются, что могут потерять права на свои сорта кукурузы и сои.