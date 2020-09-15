МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. На прошлой неделе (с 7 по 13 сентября) экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордных значений в этом сезоне, сообщается в обзоре отраслевого портала "СовЭкон".

Сезон начался 1 июля 2020 года.

По результатам прошлой недели котировки на российскую пшеницу с уровнем протеина 12,5% выросли на $8 и составили $222 за тонну.

"Цены на российскую пшеницу подтягиваются к предложениям других поставщиков, поддерживает рынок и череда крупных тендеров", — сообщается со ссылкой на экспертов рынка.

В то же время биржевые котировки на французскую пшеницу за прошлую неделю не изменились и остались на отметке в $223 за тонну зерна.

Среди тендеров, которые прошли в последнее время, самыми крупными стали:

Турция — на 0,5 млн тонн

Саудовская Аравия — на 0,7 млн тонн.



При этом эксперты отметили, что российский зерновой рынок в большинстве субъектов прошел ценовое дно.