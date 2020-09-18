МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Алжир пригласил компании, входящие в российский Союз экспортеров зерна (СЭЗ), к аккредитации для участия в тендерах Алжирского бюро по зерновым (OAIC), сообщил РИА Новости председатель правления союза Эдуард Зернин.

"Алжир пригласил экспортеров из СЭЗ к аккредитации для участия в тендерах OAIC. В случае прохождения аккредитации компании будут допущены к тендеру с 1 декабря", — сказал он. OAIC является основным алжирским импортером зерновых культур.

При этом, по словам Зернина, если алжирские власти поменяют тендерную спецификацию раньше декабря, пробные партии российского зерна смогут предложить глобальные игроки, уже аккредитованные OAIC.

Основным поставщиком пшеницы в Алжир в настоящее время является Франция. Россия не может экспортировать пшеницу на алжирский рынок из-за требований этой страны к ее качеству. Алжир требует, чтобы доля зерен, поврежденных насекомыми (включая повреждение клопом вредная черепашка), не превышало 0,1%, и отечественное зерно этому ограничению не соответствует.