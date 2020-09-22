МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Валовый сбор зерна в России в 2020 году может составить 127 миллионов тонн, пшеницы — более 82 миллионов тонн, сообщил в ходе онлайн-конференции советник президента РЗС Максим Головин.

"РЗС ожидает урожай в объеме 127 миллионов тонн зерна; и если в начале сентября мы ожидали объем урожая пшеницы в объеме 82 миллиона тонн, то сейчас, согласно последним данным ФГБУ "Центр агроаналитики", объемы намолоченной пшеницы составляют порядка 84 миллионов тонн, поэтому в принципе мы ожидаем, что показатель валовых сборов будет даже больше озвученных оценок", — сказал Головин.

Он отметил, что хорошо складывается и ситуация в рыночной конъюнктуре: цены на зерно выше, чем в прошлом году, но за счет ослабления рубля к доллару не страдает конкурентоспособность российского зерна на внешних рынках.

В отношении экспорта некоторую неопределенность создают ограничения, которые вводились органами исполнительной власти в текущем году, такие, как квоты на зерно, ограничение экспорта масличных (подсолнечника и сои), продолжил Головин. "В данных момент ограничений нет, но не исключено, что во втором полугодии (сельхозгода — ред.) власти к ним вернутся; если нет, ожидаем объем экспорта пшеницы в районе 37 миллионов тонн", — сказал Головин.

Он напомнил, что основными покупателями российской пшеницы являются страны Северной Африки, Ближний Восток, Индонезия, Вьетнам, а также отметил ценовую конкурентоспособность российского зерна — порядка 10-15 долларов на тонне по сравнению с поставщиками из Евросоюза.

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит не менее 122,5 миллиона тонн, сбор пшеницы прогнозируется на уровне прошлого года. По данным Росстата, валовый сбор зерна в РФ в 2019 году составил 121,2 миллиона тонн — это второй в постсоветской истории страны показатель после рекордного 2017 года. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн. Министерство также ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов тонн.