МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Агентство Bloomberg в статье предрекает Российской Федерации глобальное доминирование на рынке пшеницы. Отмечается, что лидирующее положение РФ займет после того, как Алжир (третий по величине импортер зерна в мире), принял решение о закупке крупных партий российского сырья.

Отмечается, что ранее Алжир покупал у России только небольшие объемы пшеницы: российское зерно не подходило по качеству.

Но в сентябре текущего года власти страны решили смягчить условия поставок зерна и разрешить завоз сырья из Черноморского региона.

Алжир за последнее время стал вторым крупным покупателем пшеницы, который открыл свой рынок для российского сырья.

В начале 2020 года Россия запустила поставки зерна другому крупному импортеру — Саудовской Аравии.

Помимо этого за последние годы России удалось нарастить экспорт в Турци, Бразилию, Вьетнам и Танзанию. Также крупнейшим покупателям пшеницы является Египет. Всего наша страна поставляет зерно в более чем 100 стран мира.

"Вы можете увидеть ошеломительный рост как производства пшеницы в России, так и роста экспорта из этой страны. Россия вложила значительные средства в увеличение своей доли на рынке и продолжает ее наращивать", — прокомментировал агентству директор британской консалтинговой компании CRM AgriCommodities Джеймс Болсворт.

По прогнозам Минсельхоза РФ, в текущем 2020 году объем урожая зерна в стране составит более 122,5 миллиона тонн, из них 74,5 миллиона тонн — пшеницы. Это больше, чем в прошлом 2019 году: Россия собрала 121,2 миллиона тонн зерна.

Если сбор урожая пойдет по прогнозу министерства, то урожай этого года станет вторым по величине в постсоветской истории: рекордным останется только 2017 год.