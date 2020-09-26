МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионы освободят от штрафов за невыполнение целевых показателей по выплатам для сельхозпроизводителей, чьи хозяйства пострадали из-за природных катаклизмов в прошлом году, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Регионы освободят от штрафов за невыполнение целевых показателей по выплатам для сельхозпроизводителей, чьи хозяйства пострадали из-за природных катаклизмов в 2019 году. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие правила предусматривают штрафы, если регион не достигнет результата по количеству получателей. Постановление отменяет это положение. Данный шаг снизит нагрузку на бюджеты регионов в условиях сокращения их доходной части.

"Решение касается тех ситуаций, когда платёж нельзя было выполнить по объективным причинам. Так, в ряде случаев заявления на получение компенсаций подали меньше сельхозпроизводителей, чем ожидалось, а отдельные аграрии не имели расчётных счетов для перечисления выплат", — добавляется в сообщении.

Уточняется, что в прошлом году на эту меру поддержки выделили порядка пяти миллиардов рублей. Деньги направили в пострадавшие от паводка регионы Дальневосточного федерального округа, в том числе в Приморский и Хабаровский края, Еврейскую автономную и Амурскую области.