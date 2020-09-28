МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. В России цены на подсолнечник и подсолнечное масло бьют многолетние рекорды, пишет "Комерсант" со ссылкой на обзор "Совэкона".

Начиная с августа текущего года котировки на подсолнечник и масло взлетели на 35% и 22% и составили 30-34 тысячи рублей за тонну и 71 тысячу рублей за тонну соответственно.

Такой резкий скачок цен обусловлен слабеющим российским рублем.

Еще один фактор, который гонит цены вверх, это активная торговля на мировых рынках растительных масел и плохие прогнозы нового урожая подсолнечника.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, российское масло в мире становится слишком дорогим. Это может заставить крупных импортеров начать менять поставщиков.

Часть из экспертов считает, что своего максимума цены уже достигли и "начинается откат". Однако на рынке ждут продолжения роста, по крайней мере, в ближайшем будущем.