Стоимость подсолнечника обновляет максимумы
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. В России цены на подсолнечник и подсолнечное масло бьют многолетние рекорды, пишет "Комерсант" со ссылкой на обзор "Совэкона".
Начиная с августа текущего года котировки на подсолнечник и масло взлетели на 35% и 22% и составили 30-34 тысячи рублей за тонну и 71 тысячу рублей за тонну соответственно.
Такой резкий скачок цен обусловлен слабеющим российским рублем.
Еще один фактор, который гонит цены вверх, это активная торговля на мировых рынках растительных масел и плохие прогнозы нового урожая подсолнечника.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, российское масло в мире становится слишком дорогим. Это может заставить крупных импортеров начать менять поставщиков.
Часть из экспертов считает, что своего максимума цены уже достигли и "начинается откат". Однако на рынке ждут продолжения роста, по крайней мере, в ближайшем будущем.
https://1prime.ru/Agriculture/20200928/832078742.html