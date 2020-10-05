МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства США пришло к выводу, что темпы импортозамещения в России оказались более быстрыми, чем прогнозировалось.

Как пишет RT со ссылкой на отчет американского ведомства, уже в 2021 году в России произведут до 3,6 миллиона тонн свинины в убойном весе. В текущем 2020 году производство мяса составит 3,52 млн тонн, а в прошлом 2019 году — 3,3 млн тонн.

В отчете говорится также, что темпы импортозамещения в Российской Федерации оказались быстрее, чем ожидали в Штатах.

Россия не только существенно сократила поставки свиного мяса из-за границы, но и смогла выйти на новые рынки для собственного экспорта.

"Один из факторов роста производства — внутреннее потребление свинины. Конкуренция между производителями приводит к установлению более доступных розничных цен. Это будет стимулировать покупателей", — пишет RT.

По мнению опрошенных телеканалом экспертов, производство мяса внутри России полностью удовлетворяет внутренние потребности. Это говорит о том, что теперь российский бизнес будет ориентироваться и на внешнюю торговлю.

С 2019 года Россия стала поставлять свою свинину во Вьетнам. Эксперты прогнозируют, что в будущем отечественные производители выйдут и на другие площадки.