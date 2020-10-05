МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия с начала 2020-2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2020 года) по 1 октября экспортировала 11,6 миллиона тонн пшеницы, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ.

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за август и сентябрь), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 1 октября было экспортировано 13,9 миллиона тонн зерновых культур, что на 0,7% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона. Поставки ячменя составили 2 миллиона тонн, кукурузы — 0,3 миллиона.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит министерство, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 1 октября текущего года составила 236 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 2 доллара (на 0,9%).

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в июле сообщил, что, согласно актуальным данным ФТС РФ, экспорт зерна из России в 2019-2020 сельхозгоду составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Министерство ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов тонн.