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https://1prime.ru/Agriculture/20201218/832618064.html
СМИ: в России начались сложности с экспортом пшеницы
Сельское хозяйство
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На фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам... ПРАЙМ, 18.12.2020
новости, мировая экономика, экономика, товарно-сырьевые рынки, рынки, сельское хозяйство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. На фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам. Партии задерживаются для проверок на срок до десяти дней, что грозит трейдерам срывом контрактов и убытками за простой, а также может подорвать положение России на мировом рынке зерна. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников.
Директор "Совэкона" Андрей Сизов подтверждает, что случаи с задержкой отправлений есть, таможня затягивает оформление документов и проверки груза, нервозность среди трейдеров высокая. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько знает, что у таможни возникают вопросы к весу партий пшеницы.
Теоретически это может привести к необходимости разгружать суда, повторному взвешиванию, что будет катастрофой, предупреждает источник издания.