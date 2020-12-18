МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. На фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам. Партии задерживаются для проверок на срок до десяти дней, что грозит трейдерам срывом контрактов и убытками за простой, а также может подорвать положение России на мировом рынке зерна. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников. Правительство устанавливает тарифную квоту на экспорт зерна из России

Директор "Совэкона" Андрей Сизов подтверждает, что случаи с задержкой отправлений есть, таможня затягивает оформление документов и проверки груза, нервозность среди трейдеров высокая. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько знает, что у таможни возникают вопросы к весу партий пшеницы.

Теоретически это может привести к необходимости разгружать суда, повторному взвешиванию, что будет катастрофой, предупреждает источник издания.