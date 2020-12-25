МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 28 декабря вводит запрет на ввоз семян пасленовых культур из Израиля в Россию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Россельхознадзор обеспокоен поставками зараженных фруктов

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 28 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию семян пасленовых культур из Израиля. Такое решение принято в связи с тем, что ранее Россельхознадзор выявил в семенах томатов, поставленных в Россию из Израиля компанией-экспортером Nirit Seeds Ltd, вирус коричневой морщинистости плодов томата… — объект, в отношении которого введена временная карантинная фитосанитарная мера", — говорится в сообщении.

Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, удостоверяющим ее соответствие всем российским требованиям, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Израиля.

Ведомство указывает, что нотификация об указанном нарушении международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Израиля в Россию 9 декабря была направлена в службу защиты и инспекции растений министерства сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных регионов Израиля. Ответа от компетентного ведомства Израиля до настоящего времени в Россельхознадзор не поступало.

В семейство пасленовых культур входят картофель, помидоры, перец, баклажаны, а также некоторые декоративные цветы, лечебные и ядовитые дикие травы.