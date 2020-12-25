МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Росрыболовство для противодействия незаконному обороту черной икры подготовит поправки в законодательство, касающиеся регистрации стад рыб-производителей товарной аквакультуры и указаний в техрегламенте на происхождение сырья, говорится в сообщении ведомства. Эксперт объяснил, как выбирать черную икру

Эти меры обсуждались на совещании по противодействию незаконному обороту продукции из особо ценных и ценных водных биологических ресурсов, включая икру из осетровых пород рыб.

"В этой связи я поручаю совместно с Россельхознадзором подготовить предложения по изменению в законодательство в части обязательной регистрации ремонтно-маточных стад, которые используются при производстве товарной аквакультуры, а также проработать вопрос о внесении изменений в техрегламент, дополнив его обязательным требованием об указании происхождения сырья", — приводятся в сообщении слова главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Ведомство поясняет, что требование об обязательной регистрации ремонтно-маточных стад в товарной аквакультуре позволит выявлять несоответствие размера поголовья и количества производимой продукции.

Требование об указании происхождения сырья связано с тем, что действующий техрегламент не содержит такого прямого требования указывать происхождение сырья при перефасовке готовой продукции, а этим активно пользуются недобросовестные игроки, указывается в сообщении.

"Необходимо жестко пресекать любые попытки незаконного оборота черной икры", — подчеркнул глава Росрыболовства.