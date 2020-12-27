МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. По итогам 2020 года экспорт растворимого кофе из РФ может вырасти более чем на 60%, до 35 тыс. тонн, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на прогноз Российского экспортного центра (РЭЦ). Россия вводит экспортную пошлину на сою

Объем экспорта кофе за десять месяцев текущего года достиг 26,5 тыс. тонн, что в стоимостном выражении составляет $130 млн. В 2019 году было поставлено 21,2 тыс. тонн растворимого кофе из России. Таким образом, по объему экспорта кофе Россия поднялась с восьмого на шестое, уступая Вьетнаму, Бразилии, Германии, Испании и Индии.

Согласно данным РЭЦ, главными импортерами российского растворимого кофе являются Белоруссия, импортировавшая 7,3 тыс. тонн за десять месяцев, Казахстан, закупивший за январь-октябрь 4,2 тыс. тонн, и Узбекистан с 2,3 тыс. тонн. Кроме того, растут поставки российского кофе в Восточную Европу.

Эксперты считают, что причиной роста российского экспорта стало снижение поставок кофе из других стран из-за пандемии COVID-19.

Еще одной причиной наращивания экспорта является ослабление рубля, благодаря которому российская продукция стала более конкурентоспособной на международном рынке, считают специалисты.

Основная часть экспортных поставок пришлась на продукцию глобальных компаний, локализовавших производство в России, таких как Nestle (бренд Nescafe) и Jacobs Douwe Egberts (бренды Jacobs, Carte Noire и др.).