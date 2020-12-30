МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Объем производства свекловичного сахара в РФ в сезоне 2020-2021 сельхозгода может снизиться на 34% по сравнению с предыдущим сезоном — до 5,05-5,2 миллиона тонн, но рынок будет сбалансирован за счет запасов, сокращения экспорта и роста импорта, говорится в обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Власти не ожидают нового роста цен на масло и сахар

"Производство свекловичного сахара (сезона) 2020-2021, с учетом выработки из мелассы и сиропа, которая будет продолжаться до июля, по оценке ИКАР, может составить 5,05-5,2 миллиона тонн, что на 34% ниже предыдущего сезона", — отмечает ведущий эксперт ИКАРа Евгений Иванов. Предыдущий прогноз был ниже и составлял 4,85-5,15 миллиона тонн, но даже и в этом случае выпуск, с учетом запасов и импорта, обеспечивал внутреннее потребление в стране, которое ИКАР оценивает в 5,861 миллиона тонн.

"Рынок сахара в 2020-2021 сельхозгоду будет сбалансирован за счет сокращения накопленных за четыре сезона запасов, резкого сокращения экспорта и роста импорта", — пишет эксперт. Запасы сахара в этом сезоне ИКАР оценивает в 876 тысяч тонн (645 тысяч тонн годом ранее), объем импорта и экспорта — в 260 тысяч тонн и 220 тысяч тонн.

По предварительным оценкам Росстата, урожай сахарной свеклы в РФ упал в 1,7 раза в текущем году, составив 32,395 миллиона тонн в чистом весе. Иванов отмечает, что при этом рекордными оказались сахаристость свеклы — 19,14% против 18,02% годом ранее, а также выход сахара на заводах — 16,2% против 15,45%, что частично компенсировало негатив по валовому сбору. Россия к 17 декабря увеличила экспорт пшеницы на 15%

Сезон переработки начался на 2-3 недели позже и завершается на 1-2 месяца раньше рекордного предыдущего сезона, но продуктивность свеклосахарного комплекса страны растет почти непрерывно, сохраняя потенциал. По оценке Иванова, в ближайшие 3-5 лет она может составить более 8 тонн сахара с гектара за счет продолжения совершенствования технологий производства, хранения и переработки сахарной свеклы.

Эксперт отмечает, что рынок сахара в России остается конкурентным, и покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению. Потребление сахара в РФ, по оценке ИКАР, выросло до 6,1 миллиона тонн в 2017-2018 году, а теперь медленно снижается. Причины — негативная демография, практически полное импортозамещение сахаросодержащей продукции, стагнация роста экспорта из РФ кондитерских изделий, рост производства крахмальной патоки и глюкозно-фруктозных сиропов.

"При условии получения нормального урожая свеклы, для удовлетворения внутренних потребностей в свекловичном сахаре России достаточно сеять с 2021 года не более 0,95 миллиона гектаров сахарной свеклы, с учетом не растущего потребления сахара в РФ, проектов обессахаривания мелассы, сохраняющегося импорта из Беларуси, имеющихся в ЕАЭС запасов сахара и продолжающегося роста продуктивности отрасли", — заключил Иванов.

Минсельхоз РФ принял решение увеличить в 2021 году посевные площади под сахарную свеклу на 13,6% — до 1,05 миллиона гектаров против 924 тысяч гектаров в текущем году. При благоприятных условиях собранный урожай позволит произвести порядка 6 миллионов тонн сахара, считают в министерстве.