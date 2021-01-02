МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Россия сократила в прошлом 2020 году импорт мяса, пишет "Российская газета" со ссылкой на специалистов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Объем поставок из-за границы за прошедший год должен уменьшиться до исторического минимума, уверяют эксперты банка. В частности, импорт мясной продукции будет равняться 6% от общего объема потребления. При этом поставки из-за границы свинины, по оценкам банка, могут оказаться практически нулевыми по итогам года.

"На рост импортозамещения, по мнению аналитиков ЦОЭ, повлияло изменение валютных курсов, которое обеспечило дополнительную конкурентоспособность отечественной мясной продукции и увеличило спрос на нее", — отмечается в статье.

По оценкам ЦОЭ, за прошедший год впервые за последние несколько лет произошло замедление темпов роста потребления основной сельскохозяйственной продукции в России. При этом исторический рекорд потребления может быть установлен в категориях животноводческой продукции, а также фруктов и овощей.

"По итогам года потребление овощей в стране увеличится до 110 килограммов в год, фруктов и ягод — до 60, мяса — до 80. Максимального уровня достигнет потребление молочных продуктов: до 245 литров на человека в год", — пишет издание.