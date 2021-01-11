МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских производителей макарон, муки и круп, компания "Макфа", начала прямые поставки гречневой крупы в крупную японскую торговую сеть, говорится в сообщении Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Эксперты рассказали, хватит ли россиянам гречки в 2021 году

"Компания "Макфа" заключила прямой контракт с торговой сетью, имеющей 850 торговых точек по всей Японии, и в декабре отгрузила первую партию гречневой крупы объемом 10 тонн", — говорится в сообщении. Уточняется, что компания до этого работала с Японией через местного посредника, однако продажи были небольшими, а теперь планируется наладить регулярные поставки и значительно увеличить объемы.

В целом в структуре продаж компании доля экспорта пока незначительна, но производитель рассчитывает нарастить ее до 10% от общего объема выручки к 2024 году, отмечается в сообщении. Для реализации экспортного потенциала развернута инвестиционная программа стоимостью 30 миллионов евро, включающая приобретение новых линий короткорезанных макаронных изделий, модернизацию площадки для фасовки круп, строительство логистического центра.

Среди других стран, открытых для поставок компании в 2020 году, – Великобритания, куда производитель начал поставлять макаронные изделия, а также Канада, куда возобновился экспорт муки. В целом экспорт компании в 2020 году увеличился на 20% в стоимостном выражении к уровню 2019 года. На фоне пандемии спрос на бакалею значительно вырос как на внутреннем, так и на внешних рынках. Эксперт рассказал, что ждет российско-японские отношения

По словам руководителя направления по маркетингу внешнеэкономической деятельности компании Елены Кармановой, которые приводятся в сообщении, такие рынки дальнего зарубежья, как Израиль, США, Германия, Гондурас, Канада, ОАЭ выросли в выручке на 40%. В то же время пандемия привела к сокращению поставок в Китай.

"В связи с обнаружением коронавируса в продуктах КНР вводит ограничения на экспорт. На сегодняшний день отгружена только половина объема предыдущего года. В декабре планировалось отправить 12 контейнеров с мукой, однако отгрузка поставлена на стоп", — сообщила Карманова.