МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) снизил прогноз урожая пшеницы в России до 77 миллионов тонн, что на 1 миллион тонн ниже предыдущей оценки, следует из сообщения института. Россия с первого февраля вводит пошлину на экспорт сои

"Текущий умеренно-оптимистичный прогноз ИКАР производства зерновых в РФ в 2021 году составляет 125 миллионов тонн, включая 77 миллионов (тонн — ред.) пшеницы", — говорится в аналитических материалах. Предыдущий прогноз урожая пшеницы, озвученный в начале декабря, составлял 78 миллионов тонн. Эксперты по-прежнему указывают на недостаточно хорошее состояние озимых посевов и вероятность весеннего пересева.

Согласно ежегодному отчету Росгидрометцентра, перед уходом в зимовку в плохом, изреженном и невзошедшем состоянии находилось более 22% площадей против 4% годом ранее, в удовлетворительном – 27% против 18%, а на "хорошо" и "отлично" оценивалось лишь 51% посевов (78% годом ранее). "При прочих равных, вероятно, весной стоит ожидать большего, чем обычно, пересева озимых, что вкупе с плановым расширением площадей может привести и к росту площадей по яровыми", — считают в ИКАРе.

Сев озимых культур, по оперативным данным Минсельхоза, составил рекордные за всю историю 19,3 миллиона гектаров, напоминают эксперты, полагая, что и эта цифра с высокой долей вероятности впоследствии может быть немного скорректирована в сторону повышения. Мосбиржа раскрыла параметры фьючерса на пшеницу

"Поддержку рынку зерна в РФ в первые месяцы 2021 года могут оказать растущие в последние недели мировые цены, при условии сохранения активных темпов экспорта и отсутствия каких-либо новых ограничительных мер со стороны государства, а также неопределенность с озимыми и сокращающиеся внутренние запасы зерна, в первую очередь, в регионах Юга и Сибири, где они уже находятся на достаточно низких уровнях", — говорится в материалах.

Россия в 2020 году получила второй по величине урожай зерна и пшеницы в истории: согласно данным Росстата, урожай зерна увеличился на 9,8% к 2019 году и составил 133,03 миллиона тонн в чистом весе, валовый сбор пшеницы вырос на 15,3% — до 85,873 миллиона тонн.