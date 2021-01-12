МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор расширяет ограничения на экспорт в РФ птицеводческой продукции из европейских государств, введя с 12 января запрет на ее поставки еще из ряда регионов Франции и Германии, следует из материалов ведомства. Правительство обсудит повышение экспортных пошлин на пшеницу

Россельхознадзор указывает, что в связи "с ухудшением на территории Франции эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц" с 12 января 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из административной территории Франции — департамента Жер.

С той же даты и по той же причине вводятся и ограничения на поставки из германских районов Северо-Западный Мекленбург и Передняя Померания – Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания), Лейпциг (федеральная земля Саксония) и Шпре-Нейсе (федеральная земля Бранденбург).

Ведомство уточняет, что ограничения действуют в отношении живой птицы и инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы, а также всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы. Исключение — товары, обработка которых обеспечивает разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ. Россельхознадзор может запретить импорт табачного сырья из Турции

Запрет на поставки также распространяется на корма и кормовые добавки для птиц (за исключением продукции растительного происхождения или химического и микробиологического синтеза) и бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Запрещается транзит через РФ живой птицы и инкубационного яйца с этих территорий.

Россельхознадзор осенью уже ввел ограничения на поставки такой продукции из французских департаментов Ланды, а также Вандея и Дё-Севр, где были зарегистрированы очаги гриппа птиц на утиных фермах. Такой же запрет с начала декабря действует в отношении германских районов Росток, Зегеберг и Дитмаршен.