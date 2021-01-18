МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре 2020 года увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 15,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года — до 33,685 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Россия с 1 марта повысит пошлину на вывоз пшеницы

В денежном выражении поставки пшеницы за рубеж повысились за 11 месяцев на 20%, составив 7,042 миллиарда долларов. Экспорт пшеницы в ноябре составил 4,29 миллиона тонн, что ниже показателя октября текущего года на 7,6%. В денежном выражении экспорт в ноябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем — до 963,1 миллиона долларов.

В свою очередь поставки за рубеж растительного масла в январе-ноябре увеличились на 21,7% и составили 3,308 миллиона тонн. В денежном выражении они выросли на 27,4% и составили 2,457 миллиарда долларов. В ноябре экспорт масла вырос по сравнению с октябрем на 60,1% в натуральном выражении и на 60,6% — в денежном, до 290,9 тысячи тонн на 265,2 миллиона долларов.

Одновременно Россия в январе-ноябре снизила импорт пшеницы на 12,5% — до 147,7 тысячи тонн (на 48,1 миллиона долларов), а в ноябре — увеличила в 3,4 раза по сравнению с октябрем, до 43,1 тысячи тонн (на 14,6 миллиона долларов). Импорт ячменя за 11 месяцев вырос на 49,7% — до 45,7 тысячи тонн (на 6,9 миллиона долларов), в ноябре — снизился на 30,5% к октябрю, до 7,7 тысячи тонн (на 1,1 миллиона долларов). Стоимость российской пшеницы бьет многолетние рекорды

Ввоз кукурузы в январе-ноябре повысился на 58,1%, до 46,6 тысячи тонн (на 116,4 миллиона долларов), в ноябре — в 2,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,3 тысячи тонн (на 3,8 миллиона долларов). Импорт растительного масла в январе-ноябре упал на 45,3%, до 1,3 тысячи тонн (на 1,4 миллиона долларов), в ноябре — на 44,2% к сентябрю, до 0,1 тысячи тонн (на 0,3 миллиона долларов).

Экспорт злаков из России в 2019 году составил 39,4 миллиона тонн (включая 31,9 миллиона тонн пшеницы и меслина), поставки зерна в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) — 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов тонн.