МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ставка вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта повышается с 25 до 50 евро за тонну, а также о введении с 15 марта пошлин на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну). Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. ФНС начала контролировать цены на продукты

"Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут скорректированы, что позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Квота будет распределяться между экспортерами по историческому принципу — на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию 15 января одобрила повышение пошлин на экспорт зерна. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании подкомиссии также заявил, что правительство разработает механизм постоянных экспортных пошлин на зерно, действующий и после 30 июня, когда заканчивается действие пошлин, принятых в декабре.