МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Россия в 2020 году обогнала Бразилию по производству свинины и вошла в топ-5 мировых производителей, сообщают аналитики Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. Белоруссия ограничит ввоз свинины и птицы из двух регионов России

Росстат в конце января опубликовал данные по производству продукции животноводства в России в 2020 году. По оценке статистического ведомства, производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий за январь-декабрь увеличилось на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, до 15,635 миллиона тонн (в живом весе), выпуск свинины вырос на 8,9%, до 5,478 миллиона тонн.

"По подсчетам ЦЭП, в 2020 году Россия наконец обгонит Бразилию по выпуску свинины и выйдет на 5 место по производству этого вида мяса в мире", — указывают аналитики Центра. По оценке экспертов, российское производство свинины в живом весе эквивалентно 4,276 миллиона тонн в убойном весе.

"Мировые агентства еще не выпустили данные по производству в других странах, но, согласно подсчетам Бразильской ассоциации животных протеинов (ABPA), выпуск в стране в 2020 году составил 4,251 миллиона тонн. Это значит, что российское свиноводство, современная история которого насчитывает всего-то 15 лет, поднялось на ступеньку в мировой табели о рангах и заняло 5 место вслед за грандами индустрии — Китаем (32 миллиона тонн в 2020 году по оценке ИМИТ), США, Германией и Польшей", — отмечают аналитики. Россия экспортировала рекордное количество зерна

ЦЭП напоминает, что еще до 2017 года Россия активно закупала бразильскую свинину — порядка 300 тысяч тонн ежегодно. При этом после обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) в Европе и введения продовольственного эмбарго Бразилия была ключевым поставщиком этого вида мяса.

"Сегодня импорт свинины в Россию почти нулевой, и активно растет экспорт: в 2020 году было вывезено почти 200 тысяч тонн. Теперь в планах российских компаний так же активно, как их латиноамериканские коллеги, развивать экспорт: по данным той же ABPA, в 2020 году бразильцы экспортировали 1 миллион тонн свинины на мировой рынок, что стало рекордом для отрасли — рост составил 25% к 2019 году", — заключают эксперты.