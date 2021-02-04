МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ограничение экспорта зерна из России путем введения вывозных пошлин может повлечь убытки аграриев и снижение сельхозпроизводства, что в итоге приведет к подорожанию продуктов в магазинах, эффективнее была бы поддержка государством наращивания производства сельхозпродукции и ее продвижения на внешних рынках, считают в "Партии дела", объединяющей представителей аграрного и промышленного секторов экономики. Россия ввела временную пошлину на экспорт сои

Правительство в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, установив с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоту на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы и введя экспортные пошлины. В частности, в пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составит 25 евро за тонну, а с 1 марта до конца июня — 50 евро за тонну. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Власти намерены заменить эту временную меру постоянным механизмом регулирования экспорта зерна.

"Принятая мера может привести к тому, что достигнутые успехи (в сельском хозяйстве РФ — ред.) могут быть перечеркнуты, а развитие сельскохозяйственной, а также смежных отраслей — заморожено", — говорится в обращении "Партии дела" в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина (есть в распоряжении РИА Новости). По данным аграриев, при среднем уровне погектарной поддержки в 400 рублей на 1 гектар убытки от повышения вывозных таможенных пошлин на зерно составят от 10000 рублей на 1 гектар.

Решение ввести пошлины обосновывается необходимостью сдерживания роста цен на продовольствие, напомнил лидер партии Константин Бабкин. Между тем, стоимость сырья в цене продуктов является невысокой: например, 12% — для зерна в цене хлеба, так же — и в других продуктах питания. Стремление же снизить оптовые цены на сельхозпродукцию может привести к сокращению объемов производства, что в итоге даст обратный результат — повлечет не снижение, а рост конечных цен на продукты питания, считают в "Партии дела". Ценовой демпфер на российском рынке зерна начнет действовать с апреля

По подсчетам аналитического центра "Совэкон", введенные пошлины будут означать изъятие в 2020-2021 сельхозгоду из растениеводства 211 миллиардов рублей, при этом основные потери понесут производители пшеницы. В случае сохранения действия пошлин в 2021-2022 сельхозгоду потери фермеров оцениваются уже в 360 миллиардов рублей; в этой оценке эксперты исходят из расчета пошлины как 70% от разницы между экспортной ценой товара и 200 долларами за тонну, закладывая при этом урожай пшеницы в 76 миллионов тонн.

"Партия дела" считает, что решение задачи доступности продовольствия для граждан лежит в области увеличения объема его производства: в результате создаются новые рабочие места, растут доходы бюджета и снижается число малоимущего населения. В обращении к премьер-министру она просит отменить повышение экспортных пошлин на зерно и заменить их усилением мер по продвижению российской продукции на внешних рынках, а дополнительные налоговые поступления от этой деятельности направить на обеспечение адресной помощи наиболее незащищенным гражданам.

Президент РФ Владимир Путин в четверг напомнил министру экономического развития Максиму Решетникову о том, что контроль за ситуацией на рынке социальных товаров должен осуществляться рыночными инструментами и без всякого административного давления. Министр сообщил, что правительство разрабатывает постоянно действующий механизм регулирования экспорта зерна, призванный предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на внутренний рынок. Он будет состоять из двух частей: экспортной пошлины и инструмента возврата средств в сектор АПК. По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, этот механизм заработает уже с 1 апреля.