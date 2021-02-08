МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский зерновой союз (РЗС) просит президента РФ Владимира Путина не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зерна из РФ, а действие уже введенных мер ограничить текущим сельскохозяйственным сезоном. Соответствующее обращение РЗС имеется в распоряжении РИА Новости. Власти раскрыли параметры пошлин на экспорт пшеницы

"В условиях активной подготовки к весенним полевым работам, просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, не поддерживать ужесточений на экспорт зерновых культур и ограничить действие уже введенных экспортных ограничений текущим сельскохозяйственным сезоном", — говорится в документе за подписью главы РЗС Аркадия Злочевского.

В обращении отмечается, что введение экспортных квот и повышение вывозных таможенных пошлин на зерно, семена подсолнечника, рапс и сою "вызвали непонимание и негативную реакцию" у аграриев. Экспортные ограничения были объяснены необходимостью не допустить роста внутренних цен на продовольствие в РФ, но применены к зерновому сырью, отмечает РЗС, — тогда, по мнению союза, надо было компенсировать аграриям выпадающие доходы.

По оценкам РЗС, средние издержки на производство пшеницы в 2020 году выросли на 10-15% и приблизились к 9500-10000 рублей за тонну, но введение "плавающей пошлины" может повлечь падение доходов производителей пшеницы на 4000-4500 рублей на тонну. Российские аграрии опасаются убытков после введения пошлин на зерно

"При такой схеме регулирования производители зерна и масличных гарантированно потеряют часть прибыли, ухудшится возможность прогнозирования результатов хозяйственной деятельности, радикально снизятся стимулы к инвестициям в производство и инфраструктуру рынка зерна", — говорится в обращении.

РЗС опасается, что в долгосрочной перспективе это приведет к стагнации производства, росту его зависимости от природно-климатических явлений, сформирует качественно новые риски для АПК и продовольственной безопасности страны. По мнению союза, для поддержки снабжения зерном других отраслей АПК целесообразнее было бы использовать интервенционный фонд, который сейчас "практически ликвидирован", а также применить целевую поддержку граждан с низкими доходами.

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Квота будет распределяться между экспортерами по историческому принципу — на основании объемов их поставок в первую половину сезона, с 1 июля по 31 декабря 2020 года. Ценовой демпфер на российском рынке зерна начнет действовать с апреля

Кроме того, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале февраля анонсировал новый инструмент регулирования экспорта зерна из России — так называемый "зерновой демпфер". Он будет состоять из двух частей: гибкой экспортной пошлины, действующей постоянно, и механизма возврата средств, полученных от демпфера, в сельскохозяйственный сектор для его поддержки.

Механизм мониторинга экспорта заработает с 1 апреля, когда начнется расчет индикативных цен на основе регистрируемых контрактов на экспорт. Гибкие пошлины на экспорт зерновых будут введены со 2 июня. Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (бенчмарком, рассчитываемым еженедельно), и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.