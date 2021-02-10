МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российское правительство намерено в 2021 году упростить ввоз мигрантов в страну, проработать этот вопрос поручила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Этим займется МВД, Минтруд и Минсельхоз, пишет РБК.

Нехваткой иностранных рабочих для сезонных работ в 2021 году обеспокоены российские аграрии: из-за пандемии коронавируса въезд иностранных граждан в Россию был ограничен почти год назад: в марте 2020 года.

У местных жителей, в отличие от мигрантов из ближнего зарубежья, мало опыта и необходимых знаний для работы в поле. Не стимулирует их и повышенная плата, пишет издание.

Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году.

Закрытие границ остановило потоки трудовой миграции и создало риски для сельского хозяйства, заявляли специалисты РАНХиГС. Они оценивали, что российскому агропромышленному комплексу необходимо привлечь около 500 тысяч иностранцев.