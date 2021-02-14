МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия осуществила очевидный прорыв в сельскохозяйственной сфере, в том числе благодаря поддержке государства, которую продолжали оказывать даже на фоне заявлений, что "все это напрасно" и уйдёт "в черную дыру", заявил президент РФ Владимир Путин. Правительство увеличило субсидии экспортерам АПК

"Мы гордимся аграриями, они добились выдающихся результатов. Прежде всего, благодаря своему труду, — людей, которые работают на полях, фермах и заводах по переработке, благодаря, я бы сказал, мужеству организаторов производств, бизнеса, который вкладывает, их таланту, умению организовать работу", — сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".

Вместе с тем он призвал не забывать и о вкладе государства в развитие этой сферы. Он упомянул, что это было сделано в том числе благодаря поддержке со стороны государства — это льготы, кредиты, поддержка аграриев при неблагоприятных погодных условиях, субсидирование экспорта и целый набор мер поддержки по удобрениям, транспорту, ГСМ.

"Все это было сделано в том числе при прямой поддержке государства даже тогда, когда нас и вашего покорного слугу крестили почем зря и говорили, что все это в черную дыру, все это напрасно, никогда у нас ничего не будет. Нет. Кстати говоря, это, наряду с вакциной, тоже… такое направление, где мы прорыв осуществили очевидный", — заявил Путин.