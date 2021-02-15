МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Посевная кампания в целом ряде регионов может столкнуться с проблемами. Уже сейчас Минсельхоз начал получать от аграриев жалобы на нехватку в свободной продаже минеральных удобрений и о росте цен на химию. Как говорят производители удобрений, министерство недавно повысило объем заявок на этот год с 3,8 миллионов до 4,5 миллионов тонн, а вопросы могут быть только у тех, кто "не контрактовался заблаговременно" и пытается закупить удобрения прямо накануне сева. Эксперты отмечают, что пока проблема не носит общероссийского масштаба, но допускают ее усугубление. В ситуацию уже обещала вмешаться ФАС. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Российское сельское хозяйство - ложка меда в бочке дегтя

Как отмечает издание, сельхозпроизводители ряда регионов, включая Красноярский край, Амурскую, Тульскую, Челябинскую области и Карачаево-Черкесию, не могут закупить минеральные удобрения. Проблема обсуждалась на совещании у первого заместителя главы Минсельхоза Джамбулата Хатуова 11 февраля, рассказал "Коммерсанту" один из участников встречи. По его словам, поставщики отказывают фермерам в заключении контрактов на март, объясняя это тем, что производители удобрений не подтверждают объемы и цены.

Таким образом, в Амурской области на сегодняшний день не хватает около 66% из запланированных к покупке удобрений, в Красноярском крае — примерно 25%, уточнил источник издания.

О том, что такая проблема действительно существует, заявил и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, на фоне роста стоимости удобрений производители и поставщики не готовы продавать товар по ценам конца 2020 года, которые на 20-40% ниже текущих уровней. Нестабильность на рынке удобрений отмечают и в агрохолдинге "АФГ Националь". Его представители рассказали, что ожидают ответы на запросы по наличию объемов, а также по актуальным ценам в марте и последующих месяцах.

В свою очередь, агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система" Владимира Евтушенкова) закупил удобрения заранее, до повышения цен, сообщил гендиректор Андрей Недужко. Правда, и он подтвердил наличие "определенного дефицита" на рынке.

"Коммерсант" пишет, что в самом Минсельхозе подтвердили получение обращений регионов и отраслевых союзов по вопросам повышения цен, а также отсутствия удобрений в свободной реализации: "Это вызывает серьезное беспокойство в преддверии весенних полевых работ", — сказали они. По словам Злочевского, нехватка удобрений может привести к снижению урожая зерновых. В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) поясняют, что при планировании поставок на весенний сев исходили из потребности в объеме 3,8 млн тонн и только 11 февраля получили от Минсельхоза уведомление о ее росте до 4,5 миллионов тонн. Путин: Сельское хозяйство стало одним из локомотивов движения российской экономики

"Дополнительный спрос будет полностью удовлетворен, и поставки минудобрений в регионы продолжаются и дефицита не предвидится", — сказали в РАПУ "Коммерсанту". По данным ассоциации, вопросы возникли у тех аграриев, которые не контрактовались заблаговременно и пытаются закупить удобрения накануне сева, причем с доставкой в течение двух оставшихся недель февраля.

Весь объем, необходимый Амурской области, уточнили в РАПУ, может быть доставлен в регион в марте. В Красноярском крае, заверили в ассоциации, объем срочных заявок, поступивших в последний момент,- не более 5% от уже обеспеченной потребности.

Говоря о росте цен, в РАПУ напомнили, что с февраля 2019 года по февраль 2020 года минеральные удобрения подешевели на 40% и сейчас "идет восстановительный рост, который ниже динамики экспортных цен на российскую продукцию".

Руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский выразил сомнение в том, что, что проблема критична в масштабах страны. "Рекордно высокие цены на зерновые и масличные в первой половине сезона позволили большинству сельхозпроизводителей законтрактовать удобрения заранее", — считает он.

Однако директор "Совэкона" Андрей Сизов напоминает, что рост цен на удобрения, семена и средства защиты растений происходит во всем мире, а что касается России, то здесь тенденция будет более ярковыраженной из-за девальвации рубля. При этом доходность сельхозпроизводителей ограничена экспортными пошлинами на зерно, поэтому сложности с обеспечением средствами производства могут обостриться во второй половине 2021 года, полагает он.

"Коммерсант" отмечает, что в ФАС обещали провести проверку наличия необоснованного повышения цен на минеральные удобрения.