МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России намерено постепенно сокращать число мигрантов на сезонных работах, заменяя их российскими специалистами, уже со следующего 2022 года, пишет "Российская газета" со ссылкой напервого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.

Об этом представитель Минсельхоза заявил на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

"В следующем году мы будем сокращать количество ввозимых иностранцев. Нравится нам это или нет, но мы будем приглашать наших студентов, начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениями, от которых отказывались фермеры", — отметил замглавы Минсельхоза.

Хатуов пояснил,что фермеры и крупные аграрные компании должны обеспечивать своим работникам нормальные условия для работы.

"Потому что привыкли эксплуатировать некоторых как рабов на плантациях. Давайте мы будем специалистов готовить, а вы будете организовывать и создавать условия. Нам нужны наши квалифицированные специалисты. И здесь государство возьмет на себя одни обязательства, а вы, работодатели, возьмете другие", — пояснил он.

Напомним, что ранее Минсельхоз заявил о нехватке в России около 38 тысяч человек для работ в аграрном секторе. Этот дефицит был сформирован из-за пандемии коронавируса: иностранные работники не могут въехать в Россию.