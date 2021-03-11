МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений в России как минимум на два-три месяца, на время весенних посевных работ, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Минсельхоз ожидает сохранения стабильных цен на мясо

"По нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум на ближайшие два-три месяца для штатного проведения посевной. В качестве ценовой базы обсуждалось использовать формулу: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год", — сказал Патрушев в ходе заседания правительства.

"При этом отмечу, что в целом дефицита удобрений не прогнозируется. По предварительным расчетам, объем приобретения в текущем году будет на 0,5 миллиона тонн больше уровня 2020 года и составит 4,5 миллиона тонн. Значительная доля из них — переходящие остатки 2020 года", — добавил он.

По его словам, в настоящее время аграриям необходимо закупить еще 1,4 миллиона тонн для проведения весенних полевых работ. "Рассчитываем, что нам удастся договориться с производителями удобрений по ценам, и в 2021 году показатель внесения достигнет 55 килограммов на один гектар пашни, что на 5 килограммов выше прошлогоднего уровня", — отметил министр. Эксперт прогнозирует опережающий рост цен на жилье в ряде регионов

Фиксация цен — одна из двух предложенных главой Минсельхоза мер для повышения прозрачности ценообразования, оперативности и достоверности мониторинга, а также системной защиты внутреннего рынка. Министерство также предлагает включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов.

Патрушев сообщил, что, по информации регионов, в России наблюдается рост цен на отдельные виды удобрения. "Росстат по итогам прошлого года зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций в пределах от 11% до 41%. По данным региональных органов управления АПК, средняя цена отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала года выросла еще на 10-20%", — сказал министр.