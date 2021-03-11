Минсельхоз предлагает временно заморозить цены на удобрения
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений в России как минимум на два-три месяца, на время весенних посевных работ, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"По нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум на ближайшие два-три месяца для штатного проведения посевной. В качестве ценовой базы обсуждалось использовать формулу: справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год", — сказал Патрушев в ходе заседания правительства.
"При этом отмечу, что в целом дефицита удобрений не прогнозируется. По предварительным расчетам, объем приобретения в текущем году будет на 0,5 миллиона тонн больше уровня 2020 года и составит 4,5 миллиона тонн. Значительная доля из них — переходящие остатки 2020 года", — добавил он.
По его словам, в настоящее время аграриям необходимо закупить еще 1,4 миллиона тонн для проведения весенних полевых работ. "Рассчитываем, что нам удастся договориться с производителями удобрений по ценам, и в 2021 году показатель внесения достигнет 55 килограммов на один гектар пашни, что на 5 килограммов выше прошлогоднего уровня", — отметил министр.
Фиксация цен — одна из двух предложенных главой Минсельхоза мер для повышения прозрачности ценообразования, оперативности и достоверности мониторинга, а также системной защиты внутреннего рынка. Министерство также предлагает включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов.
Патрушев сообщил, что, по информации регионов, в России наблюдается рост цен на отдельные виды удобрения. "Росстат по итогам прошлого года зафиксировал увеличение цен производителей по ряду позиций в пределах от 11% до 41%. По данным региональных органов управления АПК, средняя цена отдельных видов минеральных удобрений для аграриев с начала года выросла еще на 10-20%", — сказал министр.
https://1prime.ru/Agriculture/20210311/833211209.html