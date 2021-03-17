МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Власти РФ приостановили предоставление компенсации части затрат на транспортировку сахара, картофеля, гречихи, подсолнечного масла и зерна для экспорта, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Госдума приняла закон об обязательном обосновании закупочных цен

В ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду министр затронул тему динамики цен на основные продовольственные товары в России — по словам министра, этот вопрос находится в зоне особого внимания. Глава Минсельхоза напомнил, что в декабре были заключены соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, введены квота и пошлины на экспорт зерна, повышены пошлины на вывоз ряда масличных культур.

"Было приостановлено предоставление компенсации части затрат на транспортировку в целях экспорта сахара, картофеля, гречихи, подсолнечного масла и зерна. Отмечу, что при этом остается доступным целый комплекс мер поддержки экспортеров, в частности — льготное кредитование, сертификация и продвижение продукции АПК на зарубежных рынках, "капексы" и другие механизмы", — добавил Патрушев.

Он также отметил, что в текущем году будет увеличена площадь сева сахарной свеклы. "Производителям сахара предоставляем льготные короткие кредиты для закупки сырья. Также в целях сохранения объемов производства прорабатывается вопрос компенсации затрат на один литр произведенного и реализованного бутилированного подсолнечного масла", — сообщил глава ведомства. Кремль высказался о возможных скачках цен на топливо

Часть мер, предпринимаемых для стабилизации цен, касается животноводческой отрасли. "В частности, увеличен максимальный размер льготного короткого кредита на одного заемщика до 1,5 миллиарда рублей. Об этом птицеводы нас давно просили, и мы это сделали. До 12 лет планируется продлить срок ранее заключенных договоров инвесткредитования организациям, пострадавшим от гриппа птиц", — сказал Патрушев.

"Наконец, прорабатывается вопрос о возмещении части затрат на 1 килограмм произведенного и реализованного мяса птиц. Для поддержки производства отечественных инкубационных яиц рассматриваем возможность предоставления со следующего года капексов на строительство и модернизацию соответствующих объектов", — указал он.