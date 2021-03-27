МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции на заседании в пятницу одобрила решение установить с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года экспортную пошлину на семена подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов за тонну, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. Блокировка Суэцкого канала может привести к дефициту важного товара

"На заседании было поддержано предложение Минсельхоза России установить ставку вывозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника в размере 50%, но не менее 320 долларов США за 1 тонну на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

"Данное решение направлено на сохранение необходимого объема соответствующей продукции на внутреннем рынке, защиту граждан от скачков цен на международном рынке и стабилизацию розничных цен на подсолнечное масло в России", — добавляет министерство.

Кроме того, таможенная подкомиссия поддержала предложение продлить до 1 сентября 2022 года текущую вывозную пошлину на семена рапса на уровне 30%, но не менее 165 евро за тонну.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, с 9 января были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса — сейчас они составляют 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Подобные ставки действуют до 30 июня 2021 года включительно.