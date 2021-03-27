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https://1prime.ru/Agriculture/20210327/833334658.html
Россия установит плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла
Сельское хозяйство
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Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла из РФ, она будет действовать в период с 1 сентября 2021 года по 1... ПРАЙМ, 27.03.2021
экспортная пошлина, новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла из РФ, она будет действовать в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба министерства экономического развития в субботу.
Заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции состоялось в пятницу.
"Поддержано установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере 1 тысяча долларов, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства "Рейтер"", — говорится в сообщении.
"Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года", — добавляется в сообщении.
Как уточняется в пресс-релизе, по оценке Минсельхоза России, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения.