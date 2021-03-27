МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Решения о плавающей экспортной пошлине на подсолнечное масло и запретительной пошлине на вывоз из России подсолнечника обеспечат, с одной стороны, стабильную рентабельность переработчикам, а с другой — доступную продукцию для населения, заявил журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

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Россия установит плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла

"Мы ожидаем, что применение новых мер обеспечит стабильную маржу для переработчиков в размере 5-10%. При этом для населения продукция останется доступной и после окончания соглашений о сдерживании цен", — прокомментировал Мальцев. Срок действия соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло заканчивается 1 апреля, однако в настоящее время обсуждается их продление до 1 октября текущего года.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции ранее одобрила введение гибкой пошлины на экспорт из России подсолнечного масла, она будет действовать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой и базовой ценой, последняя составит 1 тысячу долларов за тонну.

Кроме того, с 1 июля текущего года по 1 сентября 2022 года будут действовать запретительные пошлины на экспорт из России семян подсолнечника (50% от таможенной стоимости, но не менее 320 долларов за тонну) и рапса (30%, но не менее 165 евро за тонну). Сейчас ставки пошлин на вывоз подсолнечника и рапса составляют 30%, но не менее 165 евро за тонну, они действуют до 30 июня 2021 года включительно.

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Пошлина на экспорт российского подсолнечника с 1 июля составит 50%

Исполнительный директор Масложирового союза отметил, что несмотря на введение запретительной пошлины подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%. "При этом введение запретительной пошлины на экспорт масличных и плавающей пошлины на экспорт масла обеспечит предсказуемое ценообразование на внутреннем рынке", — указал он.

Это, по его словам, создаст понятные правила игры как для растениеводов, так и для переработчиков. "Важно, что плавающая пошлина вводится с сентября, это говорит о понимании со стороны Минсельхоза, поскольку переработчикам нужно дать возможность подготовиться к новому сезону и войти в него с новым ценообразованием", — добавил Мальцев.