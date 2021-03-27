МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Решения о плавающей экспортной пошлине на подсолнечное масло и запретительной пошлине на вывоз из России подсолнечника обеспечат, с одной стороны, стабильную рентабельность переработчикам, а с другой — доступную продукцию для населения, заявил журналистам исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Россия установит плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла

"Мы ожидаем, что применение новых мер обеспечит стабильную маржу для переработчиков в размере 5-10%. При этом для населения продукция останется доступной и после окончания соглашений о сдерживании цен", — прокомментировал Мальцев. Срок действия соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло заканчивается 1 апреля, однако в настоящее время обсуждается их продление до 1 октября текущего года.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции ранее одобрила введение гибкой пошлины на экспорт из России подсолнечного масла, она будет действовать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой и базовой ценой, последняя составит 1 тысячу долларов за тонну.

Кроме того, с 1 июля текущего года по 1 сентября 2022 года будут действовать запретительные пошлины на экспорт из России семян подсолнечника (50% от таможенной стоимости, но не менее 320 долларов за тонну) и рапса (30%, но не менее 165 евро за тонну). Сейчас ставки пошлин на вывоз подсолнечника и рапса составляют 30%, но не менее 165 евро за тонну, они действуют до 30 июня 2021 года включительно. Пошлина на экспорт российского подсолнечника с 1 июля составит 50%

Исполнительный директор Масложирового союза отметил, что несмотря на введение запретительной пошлины подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%. "При этом введение запретительной пошлины на экспорт масличных и плавающей пошлины на экспорт масла обеспечит предсказуемое ценообразование на внутреннем рынке", — указал он.

Это, по его словам, создаст понятные правила игры как для растениеводов, так и для переработчиков. "Важно, что плавающая пошлина вводится с сентября, это говорит о понимании со стороны Минсельхоза, поскольку переработчикам нужно дать возможность подготовиться к новому сезону и войти в него с новым ценообразованием", — добавил Мальцев.