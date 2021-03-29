2021-03-29T08:38:00+03:00
2021-03-29T09:06:59+03:00
2021-03-29T08:38:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Agriculture/20210329/833342623.html
Где можно заработать летом до 250 тысяч рублей в месяц
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В топ-3 самых востребованных профессий на период полевых работ вошли трактористы, агрономы и овощеводы, пишет "Российская газета". Изданию в Россельхозбанке рассказали, где ждут... ПРАЙМ, 29.03.2021
сельское хозяйство, трудоустройство, вакансии, россия, новости, экономика, сельское хозяйство
https://1prime.ru/images/83304/29/833042929.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83304/29/833042929.jpg
https://1prime.ru/images/83304/29/833042925.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83304/29/833042925.jpg
https://1prime.ru/images/83304/29/833042918.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83304/29/833042918.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210329/833342415.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. В топ-3 самых востребованных профессий на период полевых работ вошли трактористы, агрономы и овощеводы, пишет "Российская газета".
Изданию в Россельхозбанке рассказали, где ждут таких сотрудников и сколько готовы им платить.
Перед посевной в России количество вакансий в сфере АПК выросло на 35%, говорят результаты опроса сервиса по поиску персонала на платформе "Свое Фермерство". Здесь опубликовано более 6,6 тысячи предложений о работе в сельском хозяйстве.
- Больше всего вакансий открыто для трактористов: при этом в 70% случаев хозяйства согласны нанять и кандидатов без опыта работы.
"Именно трактористам обещают самые высокие зарплаты среди сезонных работников. Так, в селе Хворостянка Самарской области можно получить до 250 тысяч рублей в месяц", — отмечает издание.
- На втором месте по популярности — вакансия агронома. В 60% случаев опыт не имеет значения. Уровень зарплат здесь — до 150 тысяч в месяц.
- Третье по востребованности предложение — овощевод. Большинству работодателей пригодятся кадры без опыта работы. Заработная плата овощеводов достигает 35 тысяч рублей в месяц.