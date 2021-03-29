МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. В топ-3 самых востребованных профессий на период полевых работ вошли трактористы, агрономы и овощеводы, пишет "Российская газета". В России смягчили требования для получения детских пособий

Изданию в Россельхозбанке рассказали, где ждут таких сотрудников и сколько готовы им платить.

Перед посевной в России количество вакансий в сфере АПК выросло на 35%, говорят результаты опроса сервиса по поиску персонала на платформе "Свое Фермерство". Здесь опубликовано более 6,6 тысячи предложений о работе в сельском хозяйстве.

Больше всего вакансий открыто для трактористов: при этом в 70% случаев хозяйства согласны нанять и кандидатов без опыта работы.

"Именно трактористам обещают самые высокие зарплаты среди сезонных работников. Так, в селе Хворостянка Самарской области можно получить до 250 тысяч рублей в месяц", — отмечает издание.

На втором месте по популярности — вакансия агронома. В 60% случаев опыт не имеет значения. Уровень зарплат здесь — до 150 тысяч в месяц.