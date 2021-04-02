МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ в рамках подготовки к механизму "зернового демпфера", который заработает с 2 июня, опубликовал первые ставки пошлин на экспорт из России пшеницы, ячменя и кукурузы, соответствующая информация опубликована на сайте министерства. Власти назвали условия отказа от регулирования экспорта зерна

По данным на 2 апреля, при индикативной цене на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) в размере 281,8 доллара за тонну, ставка вывозной таможенной пошлины составит 57,2 доллара за тонну.

При индикативной цене на ячмень в 238,9 доллара за тонну пошлина для этой культуры составит 37,7 доллара за тонну, ставка пошлины для кукурузы при индикативной цене в 242,6 доллара за тонну — 40,3 доллара за тонну.

В России со 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут использоваться данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.