МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев уверен, что правительство справится с ростом цен на минеральные удобрения в России, их дефицита не будет. Об этом Патрушев заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин оценил состояние российского АПК

"В этом текущем году тоже несколько подросла стоимость минеральных удобрений. Мы с Минпромторгом, с ФАС, с субъектами, с союзами проводим сейчас совещания, чтобы обеспечить в полном объеме минеральными удобрениями в посевную наших аграриев. Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Думаю, что справимся. И отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется", — сказал Патрушев.

Он отметил, что в 2019 году рост цен на удобрения составлял 10-41% в зависимости от вида продукции. Вместе с тем министр выразил надежду, что в 2021 году РФ достигнет показателя по внесению удобрений на уровне 55 килограммов на один гектар пашни.

"Вообще, в принципе, правильный объем удобрений, научно обоснованный — это 80 килограммов на один гектар пашни. Надеюсь, что мы к 2025 году сможем такой объем уже вносить, и, соответственно, это даст нам возможность увеличить рентабельность сельхозорганизаций. И, конечно, нарастить товарную массу продукции — для нас это первостепенное значение имеет", — добавил глава Минсельхоза. Подмосковье за год в три раза увеличило экспорт в Китай

"Несколько слов скажу про летнее и зимнее дизельное топливо. Был по сравнению с прошлым годом незначительный подъем цен. Но, тем не менее, там мы работаем с ФАС и с Минэнерго, контролируем ситуацию. В основном на бензин, дизельное топливо практически ровно прошло", — сообщил Патрушев.

Министр также отметил, что на данный момент в наличии у аграриев имеется 938 тысяч единиц техники. "Владимир Владимирович, у нас 2020 год знаковый, мы приобрели порядка 59 тысяч единиц, и нам в прошлом году удалось переломить многолетний негативный тренд, когда у нас сельхозтехника выбывала быстрее, чем обновлялся парк", — указал он. Прогноз по приобретению сельхозтехники на 2021 год — порядка 62,8 тысячи единиц.

Помимо этого, Путин поручил к июню представить меры по выравниванию цен на сельхозпродукцию в ДФО.

Поручение дано правительству РФ совместно с органами государственной власти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

"С учетом ранее данных поручений провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и принять меры, направленные на сокращение разрыва по отношению к средним по России уровням в ценах на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в Дальневосточном федеральном округе", — говорится в сообщении.

Доклад — до 1 июня 2021 года, отмечается в поручении.