МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить доступные кредиты для малого бизнеса в агропромышленном комплексе, сейчас в этой сфере "столько бюрократии, что не добраться". Минсельхоз исключил дефицит удобрений в России

Президент в понедельник провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Тот доложил Путину об итогах работы ведомства в 2020 году и планах развития отрасли. Глава Минсельхоза коротко остановился на теме поддержки малых предприятий в АПК, в том числе на вопросе сбыта своей продукции фермерами.

"Нужно, чтобы и кредиты были доступными для них. Там столько бюрократии, что не добраться", — заметил в ответ Путин.

Кроме того, необходимо поддерживать экспорт продукции агропромышленного комплекса с высокой добавленной стоимостью, считает президент РФ.

"Нужно поддерживать экспорт с высокой добавленной стоимостью", — отреагировал глава государства.

"Да, мы будем это делать, будем переориентировать направления поддержки", — подтвердил в свою очередь Патрушев.

Он добавил также, что у российских экспортеров есть "достаточно большой набор инструментов", который им позволяет не уходить с зарубежных рынков.