МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Зерна лопающейся кукурузы, использующиеся для производства попкорна, предлагают вывести из-под действия экспортных пошлин, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Названы ставки пошлин на зерно в рамках тестирования демпфера

"Проект постановления правительства РФ… предусматривает исключение кукурузы лопающейся из-под действия мер таможенно-тарифного регулирования экспорта", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, проект постановления правительства подготовлен по итогам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, и был поддержан Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Инициатива стала ответом на запрос бизнес-сообщества, реализация данной нормы не повлияет на стоимость товара для потребителей, а также позволит нарастить объемы его производства и экспорт.

"Кукуруза лопающаяся используется для производства попкорна. Объем потребления этого продукта в России составляет около 13 тысяч тонн в год, из них до 3 тысяч тонн импортируется (доля импорта ежегодно снижается). Общий объем производства данного вида кукурузы в России составляет около 30 тысяч тонн в год. Основным рынком сбыта для российских производителей попкорна являются зарубежные страны. Зерно кукурузы отечественного производства соответствует мировым стандартам, более 50% производимой продукции поставляется за рубеж", — следует из пояснительной записки. Решетников назвал экспорт основным фактором инфляции в России

"Мировая цена на кукурузу лопающуюся колеблется в районе 500 долларов США за 1 тонну, в отличие от фуражной кукурузы, мировая цена на которую ‎в настоящее время составляет около 200 долларов США за тонну. Более высокая цена на кукурузу лопающуюся (попкорн) на мировом рынке обусловлена тем, ‎что себестоимость ее производства в 3 раза выше по сравнению с фуражной кукурузой. Предлагаемая мера таможенно-тарифного регулирования направлена ‎на наращивание объемов производства и экспорта кукурузы лопающейся", — добавляется в пояснении к проекту постановления.

В министерстве экономического развития напомнили, что в рамках комплексных мер по стабилизации цен на социально значимые товары в отношении отдельных видов зерновых, в том числе кукурузу, в РФ была введена тарифная квота на вывоз за пределы РФ, а также установлены экспортные пошлины, которые распространяются и на лопающуюся кукурузу.