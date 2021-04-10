МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Тем россиянам, которые имеют сбережения и недовольны процентами по банковским депозитам, стоит обратить внимание на агропромышленный комплекс. Об этом в интервью "Российской газете" подробно рассказал эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш. Эксперт рассказал, куда переложить вклады с учетом налога в 2021 году

Он отметил, что мировая экономика вступила в период постоянного роста цен на продовольствие. Тому много причин, в основном рост населения Земли и удорожание энергоресурсов. Поэтому и в России цены на продукты будут расти. Однако, подчеркнул он, в этом есть и свои плюсы. Дело в том, что в нашей стране не используются до 44% земель сельскохозяйственного назначения. А имеющиеся земли также могут давать больший урожай. Агрономы говорят, что реально получать в полтора раза большой урожай уже на имеющихся землях.

"Первоочередная задача — развивать собственную переработку и кооперацию внутри страны. Регионы России крайне богаты. Мы можем производить практически все (за исключением экзотических фруктов) — от морепродуктов Крыма и Кубани до оленины на Ямале. Кавказ — это виноград, овощи, орехи и фрукты. Юг России — зерновые и масличные. Центральное Черноземье — лен, конопля, картофель и так далее. Возможности колоссальные", — сказал Корнюш. Он подчеркнул, что "в среднесрочной перспективе экспорт продовольствия может стать важнейшей статьей доходов России. Известно, что выручка от АПК еще несколько лет назад превысила доходы от продажи вооружения. Однако мы должны создать базу для устойчивого роста внутри страны, инвестировать в технологии, в инфраструктуру, логистику, кооперацию".

Эксперт выразил мнение, что для этого, разумеется, нужна поддержка государства. Однако есть и другой путь. Корнюш уверен, что можно было бы активнее привлекать средства физических лиц. "Вклады населения в банках сегодня — порядка 30 триллионов рублей. Как правило, они лежат в банках "мертвым грузом" под очень низкий процент. Если их привлечь при помощи облигаций под реализацию крупных проектов и дать процент чуть выше депозита — скажем, даже 7-8% годовых, с определенными гарантиями государства, то огромные средства населения перетекли бы в реальный сектор экономики", — предложил эксперт. Валютные вклады россиян в крупных банках в декабре неожиданно выросли

Он напомнил, что в прошлом году ЦБ РФ всего на несколько пунктов снизил ключевую ставку. Но даже этого хватило, чтобы существенная часть населения забрала вклады и вложила их в недвижимость, что фактически стало одной из главных причин роста цен на жилье. Может быть, это и не самое удачное инвестиционное решение, но других идей у людей не было. Корнюш уверен, что многие россияне предпочли бы, чтобы их сбережения приносили более ощутимый доход и при этом работали на развитие собственной экономики.