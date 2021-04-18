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2021
https://1prime.ru/Agriculture/20210418/833488000.html
Правительство окажет дополнительную поддержку птицеводам и рыбной отрасли
Сельское хозяйство
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Правительство России выделит дополнительные средства в размере порядка двух миллиардов рублей на поддержку птицеводческих предприятий и рыбохозяйственного комплекса, сообщается на... ПРАЙМ, 18.04.2021
сельское хозяйство, фермеры, финансирование, правительство рф, новости, экономика, сельское хозяйство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительные средства в размере порядка двух миллиардов рублей на поддержку птицеводческих предприятий и рыбохозяйственного комплекса, сообщается на сайте кабмина.
"На поддержку птицеводческих предприятий из резервного фонда выделят один миллиард рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Средства направят на расширение программы выдачи льготных краткосрочных агрокредитов. Ставка по таким займам не превышает 5%, срок пользования – до одного года включительно. Согласно документу, дополнительное финансирование рассчитано на тех, кто занимается производством и переработкой мяса птицы.
Также подписано распоряжение о выделении 1,02 миллиарда рублей на нужды рыбохозяйственного комплекса. Из этой суммы 490 миллионов пойдёт на проведение экспедиций по уточнению запасов водных биологических ресурсов, 200 миллионов – на ремонт учебных парусников "Седов" и "Крузенштерн", 45 миллионов – на капремонт научно-исследовательского судна "Профессор Леванидов".
Как подчеркнул ранее Мишустин, эти меры – важная часть работы правительства по созданию современного и конкурентоспособного агрокомплекса.