МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Правительство России выделит дополнительные средства в размере порядка двух миллиардов рублей на поддержку птицеводческих предприятий и рыбохозяйственного комплекса, сообщается на сайте кабмина. Власти направят средства на строительство объектов для Универсиады-2023

"На поддержку птицеводческих предприятий из резервного фонда выделят один миллиард рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Средства направят на расширение программы выдачи льготных краткосрочных агрокредитов. Ставка по таким займам не превышает 5%, срок пользования – до одного года включительно. Согласно документу, дополнительное финансирование рассчитано на тех, кто занимается производством и переработкой мяса птицы.

Также подписано распоряжение о выделении 1,02 миллиарда рублей на нужды рыбохозяйственного комплекса. Из этой суммы 490 миллионов пойдёт на проведение экспедиций по уточнению запасов водных биологических ресурсов, 200 миллионов – на ремонт учебных парусников "Седов" и "Крузенштерн", 45 миллионов – на капремонт научно-исследовательского судна "Профессор Леванидов".

Как подчеркнул ранее Мишустин, эти меры – важная часть работы правительства по созданию современного и конкурентоспособного агрокомплекса.